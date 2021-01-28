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Студентки журфака МГУ пожаловались на «Международную пилораму»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:30

Первокурсницы факультета журналистики МГУ Анастасия Антонова и Анастасия Мочалкина обвинили телепрограмму «Международная пилорама» на НТВ в ксенофобии и расизме. Девушки написали обращение в Общественную коллегию по жалобам на прессу, сообщает телеканал «Дождь».

Студентки заявили, что передача Тиграна Кеосаяна может возбуждать вражду и унижать людей из‑за их пола, расы, национальности и других признаков принадлежности к социальной группе. Это нарушение статьи 282 Уголовного кодекса РФ, однако девушки подали не в суд, а в общественную коллегию, которая разбирается в вопросе на этическом, а не правовом уровне.

Девушки уточнили, что, несмотря на юмористический посыл «Международной пилорамы», унизительные комментарии могут сформировать у зрителей негативное отношение к социальным меньшинствам. По их словам, грань между шуткой и оскорблением сложно удержать, и этот вопрос нередко поднимается в студенческом сообществе, в том числе в дискуссиях с преподавателями журфака МГУ.

В 2020 году Алексей Навальный записал видео «Паразиты» о том, что на один выпуск «Международной пилорамы» выделяется 3,4 млн рублей из бюджета, при этом расходуется лишь 370 тыс. рублей.

Этот же год принес «Международной пилораме» два скандала. В первый раз ведущий пошутил о протестах в Беларуси, сделав скетч про одну из демонстранток, которая призналась, что на самом деле ее не устраивают «маленькие сисьски». Пользователи твиттера обвинили ведущего в разжигании вражды между русскими и белорусами. Спустя два месяца в программе появился скетч про Барака Обаму с песней «Шоколадный заяц», в котором зрители увидели открытый расизм.

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