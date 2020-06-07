Телеканал RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com. Иск оставили без движения из‑за нарушений

Российский телеканал RT подал в суд на политика и главу ФБК Алексея Навального, юристку ФБК Любовь Соболь и издание Znak.com. Об этом написал в своем твиттере сам Навальный.
Политик уточнил, что причиной иска от автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» (управляет RT) стала защита деловой репутации, однако Арбитражный суд Москвы оставил его без движения из‑за нарушений. К примеру, в иске не было необходимой информации об ответчиках. Теперь компании «ТВ-Новости» нужно устранить все недостатки до 6 июля.
О том, какая из публикаций стала причиной подачи иска, не уточняется.
Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией выпустили несколько видеороликов, посвященные главе RT Маргарите Симоньян. В видео под названием «Паразиты» политик рассказал о передаче «Международная пилорама», которую ведет муж Симоньян Тигран Кеосаян, и 700 млн рублей, которые супруги получили за пиар госкомпаний. В другом расследовании говорится о том, как Симоньян и Кеосаян снимали фильм «Крымский мост», средства на которые (около 54 млн рублей) выделил бизнесмен Аркадий Ротенберг.