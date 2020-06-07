Телеканал RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com. Иск оставили без движения из‑за нарушений

Российский телеканал RT подал в суд на политика и главу ФБК Алексея Навального, юристку ФБК Любовь Соболь и издание Znak.com. Об этом написал в своем твиттере сам Навальный.

Политик уточнил, что причиной иска от автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» (управляет RT) стала защита деловой репутации, однако Арбитражный суд Москвы оставил его без движения из‑за нарушений. К примеру, в иске не было необходимой информации об ответчиках. Теперь компании «ТВ-Новости» нужно устранить все недостатки до 6 июля.