В России выявили меньше 18 тыс. случаев COVID-19. Впервые с октября

В России выявили за сутки 17 741 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимум с 29 октября, когда суточный прирост заражений составил 17 418.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, Красноярском и Хабаровском краях, Вологодской области.