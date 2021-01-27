В России выявили меньше 18 тыс. случаев COVID-19. Впервые с октября

В России выявили за сутки 17 741 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимум с 29 октября, когда суточный прирост заражений составил 17 418.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, Красноярском и Хабаровском краях, Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 774 672. За последние сутки вылечились 27 922 человека, за все время — 3 202 483. За сутки умерли 594 пациента, за весь период — 71 076. Число активных случаев снизилось за последний месяц на 9% — с 551 461 до 501 113.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 100 млн человек, больше 2,1 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (25,2 млн). На втором и третьем — Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,8 млн).