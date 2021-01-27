Парижский Центр Помпиду закроется на реставрацию в 2023 году

Министр культуры Франции Розелин Бачело планирует провести реставрацию Центра Помпиду в Париже. Ремонтные работы будут длиться с 2023 по 2026 год, сообщает ARTnews.

По словам Бачело, на момент реставрации центр искусства будет закрыт, так ее удастся провести быстрее и дешевле. Стоимость работ оценили в 200 млн евро. Открытие планируется на 2017 год в 50-летие Центра.

«У нас нет выбора, здание в очень плохом состоянии», — отметил президент Центра Помпиду Серж Лавинь. Он добавил, что сейчас необходимо отреставрировать экстерьер из стальных труб, который был спроектирован Ренцо Пиано и Ричардом Роджерсом в 1970-х годах.

В марте 2020 года Центр Помпиду отложил открытие филиала в Южной Корее из‑за пандемии. Заболеваемость коронавирусом в Париже резко возросла после протестных акций против полицейского произвола. На митинг у здания городского суда вышло более 20 тыс. человек.