В Париже более 20 тыс. человек вышли на акцию против полицейского произвола

В Париже более 20 тыс. человек вышли к зданию городского суда на акцию против полицейского произвола. Об этом пишет французское издание BFM TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Акция была посвящена памяти 24-летнего чернокожего француза Адама Траоре, который погиб при задержании в 2016 году. Его, как и афроамериканца Джорджа Флойда в США, полицейские придавили к асфальту при задержании, из‑за чего он не смог дышать.

Парижский митинг начался в 19.00 как мирная акция, но в 21.00 перерос в столкновения с полицией. Демонстранты установили баррикады, некоторые из них поджигали мусор и кидали в жандармов бутылки и камни. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Протестующими также был заблокирован участок Парижской окружной дороги. На место прибыли пожарные, чтобы потушить возгорания на месте акции.