В Париже более 20 тыс. человек вышли на акцию против полицейского произвола

В Париже более 20 тыс. человек вышли к зданию городского суда на акцию против полицейского произвола. Об этом пишет французское издание BFM TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Акция была посвящена памяти 24-летнего чернокожего француза Адама Траоре, который погиб при задержании в 2016 году. Его, как и афроамериканца Джорджа Флойда в США, полицейские придавили к асфальту при задержании, из‑за чего он не смог дышать.
Парижский митинг начался в 19.00 как мирная акция, но в 21.00 перерос в столкновения с полицией. Демонстранты установили баррикады, некоторые из них поджигали мусор и кидали в жандармов бутылки и камни. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Протестующими также был заблокирован участок Парижской окружной дороги. На место прибыли пожарные, чтобы потушить возгорания на месте акции.
По словам пресс-секретаря префектуры Парижа, к 22.00 ситуацию удалось нормализовать. Группа демонстрантов из 300–400 человек двинулась с места протестов на восток французской столицы.
Полицейские объявили, что митинг был несанкционирован: в Париже из‑за коронавируса запрещены любые публичные собрания числом более 10 человек.
Акция в Париже прошла на фоне вспыхнувших протестов против полицейского насилия в США. Они начались после того, как при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Сотрудников правоохранительных органов, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда. Из‑за протестов уже более чем в 40 городах ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Президент страны Дональд Трамп призывает полицию к более жестким действиям, почти никак не комментируя причину беспорядков.
Акция против полицейского произвола прошла накануне и в центре Москвы, у здания ГУ МВД на Петровке, 38. Более двадцати ее участников были задержаны. Они вышли на одиночные пикеты после сообщений о смерти 27-летнего екатеринбуржца Владимира Таушканова, которого застрелил при штурме его квартиры спецназ Росгвадии. Причиной для штурма стало подозрение, что Таушканов украл четыре рулона обоев.