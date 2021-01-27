Фитнес-клубы попросили внедрить налоговый вычет для компаний, которые оплачивают работникам занятия

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают своим сотрудникам занятия в спортивных клубах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ассоциации, направленное в адрес президента России.

Члены ассоциации считают такое решение необходимым на фоне коронакризиса, повлиявшего на фитнес-индустрию. «Мы уверены, что вовлечь население в ведение здорового образа жизни можно в том числе и через работодателей, сделав спорт частью корпоративной культуры компаний», — написала АОФИ.

Представители ассоциации уточнили, включить фитнес в соцпакет для сотрудников обойдется дорого, а налоговый вычет может стать решением этой проблемы. Также они поддержали инициативу Общероссийского народного фронта по снижению страховых взносов для бизнеса, который инвестирует в занятия спортом свои сотрудников.

26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете для физических лиц. Вернуть можно 13% от расходов на занятия фитнесом, максимальный размер выплаты для россиян составит 15,6 тыс. рублей.