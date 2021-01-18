Комитет Госдумы одобрил налоговый вычет за траты на фитнес

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о налоговом вычете по налогу на траты за физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом сообщил ТАСС.

Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект на заседании 26 января. Согласно документу, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия, если те не превышают 120 тыс. рублей. Получить можно будет не более 15,6 тыс. рублей.

По мнению инициаторов законопроекта, новый вычет будет способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан.