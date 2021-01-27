Власти Москвы пообещали прививку от COVID-19 всем курьерам и таксистам независимо от гражданства

Московская мэрия готова организовать бесплатную вакцинацию от коронавируса для всех курьеров и таксистов независимо от их гражданства и наличия у них полиса ОМС. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Все эти профессии находятся на передовой: сотрудники взаимодействуют с большим количеством человек. Прививка поможет предотвратить распространение вируса и сделает безопаснее не только работу для профессионалов, но и поездки пассажиров Московского транспорта», — заявил глава департамента Максим Ликсутов.

С предложением организовать бесплатную вакцинацию для таксистов и курьеров обратился накануне в правительство Москвы «Яндекс». В городском дептрансе ответили: «Мы поддерживаем предложение „Яндекса“. Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов».

Столичные власти пригласили принять участие в вакцинации водителей всех таксомоторных компаний, а также курьеров всех служб доставки. Об адресах прививочных пунктов пообещали рассказать в следующих постах.