Шоу «Орел и решка» станет полнометражным фильмом

Создатели travel-шоу «Орел и решка» планируют снять на его основе полнометражный фильм. Об этом стало известно на питчинге проектов, претендующих на финансирование Фонда кино, пишет «Интерфакс».

«Мы хотим презентовать вам приключенческую комедию «Орел и решка». История, конечно же, имеет прямое отношение к одному из самых популярных travel-шоу в нашей стране, которое мы создали с моими партнерами десять лет назад», — заявила на презентации одна из создательниц проекта Нателла Крапивина.

Сценаристом картины стал Андрей Золотарев, работавший над фильмами «Спутник» Егора Абраменко, «Притяжение» Федора Бондарчука, «Лед 2» Жоры Крыжовникова и «Тренер» Данилы Козловского. Работа над сценарием идет уже около трех лет. Другие подробности пока не известны.