перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Spotify может появиться караоке 22:58
Просто люди/YouTube Шоу «Орел и решка» станет полнометражным фильмом
Шоу «Орел и решка» станет полнометражным фильмом 22:44
В США тонущего трезвенника спасли священники на плавучем баре 22:25
Disney раскритиковали за съемки «Мулан» в Синьцзяне: там находятся лагеря для уйгуров 22:04
Microsoft анонсировал «самый маленький Xbox». Он будет стоить 300 долларов 21:46
TikTok пытается удалить популярное видео с суицидом 21:25
Searchlight Pictures/YouTube Вышел трейлер роуд-муви с Фрэнсис МакДорманд
Вышел трейлер роуд-муви с Фрэнсис МакДорманд 21:10
В Петербурге полиция угрожает отправить школьницу в психдиспансер за выход на пикет 20:40
Приговор Михаилу Ефремову, трейлер новой экранизации «Ребекки» и другие новости дня 20:15 Дайджест
Оперштаб Москвы выпустил стикерпак в телеграме, посвященный вакцине «Спутник V» 19:29
Москва попала в топ-5 экологического рейтинга регионов России. На первом месте — Тамбовская область 19:22
Появились слухи, что Бэнкси — ведущий детской телепрограммы. Тот все отрицает 19:03
Пресс-материалы Будущие проекты Faces & Laces будут объединены темой «Любовь»
Будущие проекты Faces & Laces будут объединены темой «Любовь» 19:03
В Чечне задержали модератора оппозиционного чата. На видео он раскаивается и садится на бутылку 18:24
Итальянские ученые выразили сомнения в подлинности данных о российской вакцине 18:14
В Рязани учитель мастурбировал перед школьницей. Он сказал, что пытался убрать эрекцию 18:13
В Тюменской области пятиклассникам устроили имитацию захвата заложников. Одному ребенку стало плохо 17:50
Netflix/YouTube Netflix выпустил трейлер новой экранизации романа Дафны дю Морье «Ребекка»
Netflix выпустил трейлер новой экранизации романа Дафны дю Морье «Ребекка» 17:12
В Москве отменили традиционный гастрономический фестиваль. Впервые за его историю 17:00
«Я просто так не уйду»: Александр Лукашенко ответил на вопросы российских СМИ о ситуации в Беларуси 16:45
Отключить рекламу

Шоу «Орел и решка» станет полнометражным фильмом

Анастасия Цой
Сегодня в 22:44

Создатели travel-шоу «Орел и решка» планируют снять на его основе полнометражный фильм. Об этом стало известно на питчинге проектов, претендующих на финансирование Фонда кино, пишет «Интерфакс».

«Мы хотим презентовать вам приключенческую комедию «Орел и решка». История, конечно же, имеет прямое отношение к одному из самых популярных travel-шоу в нашей стране, которое мы создали с моими партнерами десять лет назад», — заявила на презентации одна из создательниц проекта Нателла Крапивина.

Сценаристом картины стал Андрей Золотарев, работавший над фильмами «Спутник» Егора Абраменко, «Притяжение» Федора Бондарчука, «Лед 2» Жоры Крыжовникова и «Тренер» Данилы Козловского. Работа над сценарием идет уже около трех лет. Другие подробности пока не известны.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить