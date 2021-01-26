«Душа», «Корона» и «Ход королевы»: Американский киноинститут выбрал лучшие картины 2020 года

Американский киноинститут (AFI) составил список фильмов и сериалов, которые считает «наиболее значимыми достижениями прошедшего года». Среди лучших работ оказалось восемь проектов стриминговой платформы Netflix.
В их числе сериалы «Бриджертоны», «Корона», «Ход королевы» и «Неортодоксальная» и фильмы «Ма Рейни: Мать блюза», «Манк», «Суд над чикагской семеркой» и «Пятеро одной крови».
Лучшие фильмы 2020 года:
- «Душа»
- «Звук металла»
- «Земля кочевников»
- «Иуда и черный мессия»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Минари»
- «Одна ночь в Майами»
- «Пятеро одной крови»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучшие сериалы 2020 года:
- «Бриджертоны»
- «Корона»
- «Лучше звоните Солу»
- «Миссис Америка»
- «Неортодоксальная»
- «Птица доброго господа»
- «Страна Лавкрафта»
- «Тед Лассо»
- «Ход королевы»
В декабре 2020 года в список лучших фильмов года ведущие кинокритики The New York Times добавили две российские картины. Манола Даргис и Энтони Оливер Скотт включили в топ-10 «Гунду» Виктора Косаковского и «Дылду» Кантемира Балагова.