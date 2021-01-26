«Душа», «Корона» и «Ход королевы»: Американский киноинститут выбрал лучшие картины 2020 года

Американский киноинститут (AFI) составил список фильмов и сериалов, которые считает «наиболее значимыми достижениями прошедшего года». Среди лучших работ оказалось восемь проектов стриминговой платформы Netflix.

В их числе сериалы «Бриджертоны», «Корона», «Ход королевы» и «Неортодоксальная» и фильмы «Ма Рейни: Мать блюза», «Манк», «Суд над чикагской семеркой» и «Пятеро одной крови».

Лучшие фильмы 2020 года:

«Душа»

«Звук металла»

«Земля кочевников»

«Иуда и черный мессия»

«Ма Рейни: Мать блюза»

«Манк»

«Минари»

«Одна ночь в Майами»

«Пятеро одной крови»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучшие сериалы 2020 года:

«Бриджертоны»

«Корона»

«Лучше звоните Солу»

«Миссис Америка»

«Неортодоксальная»

«Птица доброго господа»

«Страна Лавкрафта»

«Тед Лассо»

«Ход королевы»

В декабре 2020 года в список лучших фильмов года ведущие кинокритики The New York Times добавили две российские картины. Манола Даргис и Энтони Оливер Скотт включили в топ-10 «Гунду» Виктора Косаковского и «Дылду» Кантемира Балагова.