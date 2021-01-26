Датским фермерам, чьих норок уничтожили, выплатят 3 млрд долларов

В Дании фермерам, занимавшимся разведением норок, которых уничтожили, выплатят компенсации общим размером 15,6-18,8 млрд крон (2,55-3,07 млрд долларов). К такому решению пришел парламент страны, передает ТАСС.

Заводчики норок получат компенсацию, как за забитых животных, так и за упущенную прибыль. Деньги также выплатят фирмам в смежных отраслях, если от разведения датских норок зависело более половины их оборота, к примеру производителям корма, компаниям по выделке и по продаже меха.

В начале ноября правительство Дании решило убить все поголовье норок в стране — это около 17 млн животных — из-за того, что среди них распространялась мутировавшая форма коронавируса, которая передается человеку.

Дания была мировым лидером в области разведения норок. Отрасль занимала третье место в датском животноводстве и ежегодно приносила около 500 млн евро. На 1 139 фермах работали около 3 тыс. человек. Сейчас ожидается, что отрасль практически прекратит существование.