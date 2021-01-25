«Победа» разрешила покупать пустое соседнее кресло

Лоукостер «Победа» запустил услугу Extraseat — теперь на официальном сайте компании можно купить пустое соседнее кресло. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Дополнительное место можно использовать по собственному усмотрению — оставить пустым для большего комфорта или положить ручную кладь, габариты которой не превышают 38×40×110 сантиметров и весом меньше 32 килограмм.

«Мы стали получать от клиентов больше обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло. Кто‑то хочет лететь без соседа, кто‑то решил использовать кресло для ребенка до 2 лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому‑то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого бережного отношения. Например, музыкальный инструмент или произведение искусства, или фото и видеоаппаратуру», — сказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

У услуги не будет фиксированной стоимости. Как и при покупке билета она будет зависеть от загрузки рейса и даты покупки относительно вылета, а начинаться может от 499 рублей.

В начале декабря «Победа» предложила пассажирам полетать над Москвой. Билеты раскупили за несколько минут.