25 января в Москве стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений

25 января в Москве стало самым теплым за более чем 140 лет метеонаблюдений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Метеостанция на ВДНХ в 8.00 зафиксировала потепление воздуха до +3,8 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году, когда температура поднялась до +3,6 градуса.

Такой показатель на 11–12 градусов превышает климатическую норму.

В прошлом году 17 июня в Москве и Петербурге стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В столице воздух прогрелся до +31,1 градуса, а в Петербурге — до +27,5.