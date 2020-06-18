17 июня в Москве и Петербурге стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом пишет «Интефакс».

В Москве побит рекорд 1892 года: тогда воздух прогрелся до 30,8 градуса, а вчера — до 31,1 градуса. Из‑за аномальной жары в Москве и Подмосковье действует предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Однако, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову, уже к концу недели в столице похолодает, начнутся дожди и грозы.

В Петербурге 17 июня температура воздуха повысилась до 27,5 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1905 году, когда воздух прогрелся до 27,3 градуса. В отличие от Москвы, в Петербурге сохранится жаркая погода: специалисты ожидают и другие температурные рекорды.