Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание по дням. Вот что стоит смотреть в конце октября.

Понедельник, 26 октября «Отыграть назад» («The Undoing») Николь Кидман и Хью Грант в детективе от автора «Большой маленькой лжи»

Мелодраматический детектив по роману Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать». Сценарий написал Дэвид Келли, ветеран юридических сериалов, совсем недавно бывший шоураннером «Большой маленькой лжи» на том же HBO, с той же Николь Кидман, примерно в том же жанре и на те же темы. Рыжеволосая Грейс Сакс (Кидман) — успешная психологиня, готовая опубликовать свою первую книгу с преданным мужем (Грант) и маленьким сыном, который посещает элитную частную школу в Нью-Йорке. В школе она знакомится с молодой женщиной Еленой, которая резко отличается от манхэттенских мамочек: она латиноамериканка из Гарлема (играет ее итальянка Матильда Де Анджелис), чей сын попал в школу по благотворительной стипендии. Вскоре, как раз после аукциона, Елену находят мертвой: кто‑то размозжил ей голову молотком. Дальше начинается не столько расследование или судебное заседание (хотя будет и то, и другое), сколько разоблачение разного рода печальных секретов и бичевание привилегий.

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Подробности по теме «Отыграть назад»: Николь Кидман и Хью Грант в детективе от автора «Большой маленькой лжи» «Отыграть назад»: Николь Кидман и Хью Грант в детективе от автора «Большой маленькой лжи»

Хэллоуиновкая коллекция на Okko Все лучшие фильмы ужасов со скидкой 30%

Хеллоуин — лучший праздник для просмотра жутких, комедийно-страшных и просто тревожных киноисторий, на которые не хватает духа в обычное время. Если вы все-таки решите провести этот хеллоуиновский уикенд за домашним кинотеатром, то не проглядите коллекцию Okko со скидкой на все топовые ужастики. Здесь и все части «Оно» и другие экранизации Стивена Кинга, а также комедийная «Семейка Аддамс» и что‑то от Тима Бертона, для тех кто любит мистику повеселее.

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«Ко-ко-ко» («La Gallina Turuleca») Все уже сказано в названии

Туру — это курица, которая не может нести яйца. Из‑за этого над ней издевается весь курятник. Однако жизнь Туру навсегда меняется, когда она встречает Изабель — преподавательницу музыки. Изабель обнаруживает, что Туру умеет говорить и петь. Они вместе проводят много счастливых дней, пока однажды Изабель не теряет память в аварии. Туру отправляется на поиски своей подруги — и попадает в цирк, где влюбляется в местного петуха, а также становится участницей многих других приключений. Благодаря массе комичных поворотов сюжета этот мультфильм может понравиться не только детям, но и их родителям.

Вторник, 27 октября «Мисс Плохое поведение» («Misbehaviour») Феминистское кино про конкурс красоты

В 1970 году, когда мир переживал подъем второй волны феминизма, Лондон принимал конкурс красоты «Мисс Вселенная». В столице Великобритании его встретили не только восхищенные зрители, но и активистки свежесформированного «Движения за освобождение женщин». Их попытка сорвать церемонию награждения прославила их на 100 миллионов человек — именно на такую аудиторию транслировали шоу по телевидению. Филиппа Лоуторп, уже работавшая с женской повесткой в сериалах «Вызовите акушерку» и «Корона», сняла по мотивам этой акции feelgood-комедию. Одну из феминисток играет Кира Найтли, которой, уверены, легко удалось вжиться в роль.

Среда, 28 октября «Некст» («NEXT») Джон Слэттери из «Безумцев» против зловещего искусственного интеллекта

Параноидальный триллер, снятый в экономной стилистике процедурала, про опасности искусственного интеллекта. Агент ФБР, красивая и решительная (Фернанда Андраде), и язвительный хайтек-миллиардер, изгнанный братом из собственной компании (Джон Слэттери), — против очень умной и почему‑то очень зловредной программы по имени Некст, которая сбежала из той же компании в интернет, выманив у одного из разработчиков модем в обмен на помощь с онлайн-ставками. Эпиграф из Илона Маска, дешевые, но эффективные мелодраматические ходы (миллиардер, допустим, болен какой‑то изысканной смертельной болезнью), бодрый ритм, теоретически позволяющий не слишком задумываться об идиотизме происходящего, и Слэттери из «Безумцев», на которого всегда приятно посмотреть. Чаще вспоминается не HAL 9000, а поднадоевшие шутки про Сири и Алексу: сынишку главной героини, например, начинает сбивать с истинного пути испорченная Некстом виртуальная помощница.

С 28 октября Okko

Четверг, 29 октября «Плохие волосы» («Bad Hair») Комедийный ужастик про ожившие волосы афроамериканки

Сатирический хоррор прямиком из конкурсной программы последнего «Сандэнса». Действие картины Джастина Симиена, которого часто сравнивают со Спайком Ли, разворачивается в конце 1980-х в Лос-Анджелесе. Главная героиня, амбициозная темнокожая девушка, мечтающая стать телеведущей, обнаруживает, что ее волосы после выпрямления в салоне красоты внезапно обрели собственный разум (!).

С 29 октября Okko

Пятница, 30 октября «Незваный гость» («Chimipja») Корейский триллер о злоумышленнице, проникшей в семью

Многие корейские режиссеры хотят повторить успех «Паразитов». Вот, например, «Незваный гость» Сон Вон Пён (экранизация одноименного романа режиссера), рассказывающий о том, как в семью спустя время возвращается пропавшая в детстве дочь. Однако девушка на самом деле оказывается злоумышленницей: она приводит с собой новых слуг (немого физиотерапевта и его подружку-сектантку), чтобы похитить внучку и совершить адский ритуал. В общем, нас ожидает непредсказуемый психологический триллер с элементами детектива, параноидальной атмосферой и нарастающим (вплоть до самого финала) напряжением.

Суббота, 31 октября «Оранжевый — хит сезона» («Orange Is the New Black») Все сезоны одного из лучших сериалов Netflix про женскую тюрьму

История по мотивам книги Пайпер Керман — о девушке, которая вынуждена мотать срок за транспортировку наркотиков. Не имея тюремного опыта, она с головой погружается в культуру женской колонии и неожиданно находит там признание, смех, слезы и любовь. Шоу про женскую любовь и дружбу во всех ее проявлениях придумала создательница сериала «Weeds» Дженджи Коэн, которая как никто другой умеет с юмором рассказать о женщинах. Тюремный колорит, оранжевые робы, неполиткорректный юмор и лесбийская тематика. Помимо прочего, сериал несет важную социальную миссию, рассказывая об условиях содержания женщин в тюрьмах, — в основу сценария «Оранжевого» легли мемуары «отмотавшей срок» лесбиянки-наркоторговки.

Воскресенье, 1 ноября «Русский рейд» Попытка сделать отечественного «Джона Уика» (удачная)

Группа рейдеров (отпетые головорезы плюс решала) собирается отжать завод, но они не в курсе, что ведущий их наемник Никита (Иван Котик) преследует свои цели, главная из которых — месть. Под амбициозным названием «Русский рейд» (привет культовому индонезийскому экшену Гарета Эванса!) скрывается попытка отечественных кинематографистов и команды каскадеров снять боевик уровня «Джона Уика». И не сказать, что у них не получается. Это откровенно архаичный, но очень бодрый, с выдумкой поставленный фильм, в котором можно увидеть по-настоящему продуманную хореографию боев. Как к кино, к этому, конечно, есть вопросы (с точки зрения сценария, режиссуры и непритязательной актерской игры), но в плане съемки экшена это, безусловно, прорывная работа.

С 1 ноября Okko

«Ассистент звезды» («The High Note») История любви на фоне музыкальной арены Лос-Анджелеса

С самого детства музыка играла важную роль в жизни Мэгги (Дакота Джонсон), и вот уже три года девушка работает личным ассистентом одного их своих кумиров — певицы Грейс Дэвис (Трейси Эллис Росс). Та без своей помощницы не может сделать ни шагу, и, хотя находится на излете карьеры, зачастую ведет себя как настоящая дива. Сама же Мэгги вдруг понимает, что всю жизнь хотела заниматься продюсированием — и когда судьба случайно сводит ее с начинающим певцом, девушка представляется ему продюсером и, не сказав об этом Грейс, начинает с ним работать. Режиссерка Найша Ганатра много снимает для телевидения (среди ее работ такие топовые сериалы, как «Бруклин 9–9», «Последний человек на Земле» и «Мистер Робот»), но не забывает она и про кино. Ее новая картина была благожелательно встречена критиками — по их замечанию, фильм не меняет формулу ромкома, но доставит удовольствие всем, кто просто ждет качественной постановки.