СМИ назвали Рогозина «гробовщиком российского космоса». Он подал в суд на 300 тыс. рублей

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в суд на три издания и потребовал выплатить ему 300 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба Останкинского суда Москвы.

Ответчиками по иску о защите чести и деловой репутации проходят компании «Неоход-медиа», «Премьермедиаинвест» и «ИД «Аргументы недели». В иске говорится о статьях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основываются на материале «Новых известий», опубликованном в октябре 2018 года.

Рогозин требует признать информацию, содержащуюся в этих публикациях, порочащей его честь и достоинство, удалить ее из сети, и заплатить ему компенсацию — по 100 тыс. рублей от каждого издания. Истцу не понравилось, что его назвали «гробовщиком российского космоса». Также он посчитал порочащими фразы:

«Под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами»;

«Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».

Все 300 тыс. рублей глава Роскосмоса пообещал передать на благотворительность. «Взысканные с клеветников суммы передам в детский дом, копию платежки здесь опубликую», — написал он у себя в фейсбуке.

В Роскосмосе не стали комментировать иск. В корпорации заявили, что он подан физическим лицом и компании не касается.

В ноябре Роскосмос опубликовал на своем сайте песни на стихи Рогозина. Узнайте, о чем в них поется, здесь.