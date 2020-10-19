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Ученые выяснили, какой фильм ужасов самый страшный

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:42

Ученые проанализировали сердцебиение зрителей 50 самых рейтинговых хорроров по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit и выяснили, какой фильм самый страшный с точки зрения науки. Им оказался «Синистер», сообщил Forbes со ссылкой на исследование Broadbandchoices.

Картина Скотта Дерриксона, снятая в 2012 году, заставила сердца участников эксперимента биться со средним ритмом в 86 ударов в минуту — это на 32% больше среднего показателя за все время исследования (65 ударов в минуту). Почти таким же страшным, по мнению исследователей, оказался «Астрал» режиссера Джеймса Вана — некоторые эпизоды фильма заставляли пульс зрителей подняться до 133 ударов в минуту.

Третье место в рейтинге самых жутких хорроров заняла другая работа Вана — «Заклятие». Сердца зрителей, смотревших эту ленту, бились со скоростью 85 ударов в минуту. Также в топ-10 впечатляющих фильмов ужасов вошли «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Оно» 2014 года, «Заклятие-2», «Бабадук», «Спуск» и «Визит».

«Поскольку большему числу зрителей, чем когда‑либо, придется провести Хэллоуин дома, наше исследование «Наука страха» призвано помочь людям найти самые страшные с научной точки зрения фильмы, которые недавно были сняты, чтобы сэкономить их время на поиски среди тысяч названий на стриминговых сервисах типа Amazon, Netflix и Shudder», — сказал автор исследования Дэниел Клиффорд.

О самых интересных хоррор-премьерах осени 2020 года «Афиша Daily» писала в обзоре стриминговых сервисов — прочитать материал и выбрать, что посмотреть на Хэллоуин, можно здесь.

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