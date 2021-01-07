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Американские ученые: самоконтроль замедляет старение мозга и продлевает жизнь

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:22

Люди с высоким уровнем самоконтроля медленнее стареют, дольше живут и обладают более крепким здоровьем. Об этом свидетельствует исследование ученых из Мичиганского университета, о котором сообщил портал Inverse.

Ученые на протяжении почти 50 лет следили за 1037 людьми, родившимися в Новой Зеландии с 1972 по 1973 год. Добровольцев, их здоровье, работу мозга и психологические особенности изучали в возрасте от 3 до 45 лет.

Также специалисты опрашивали родителей, учителей и друзей участников исследования. В итоге ученые собрали большое количество данных о здоровье, образовании, интеллектуальных особенностях, финансовых делах и социальных связях людей.

Оказалось, что добровольцы, обладающие так называемой силой воли, низкой импульсивностью и сознательностью, эффективнее справляются с финансовыми и социальными трудностями, а также лучше сохраняют молодость и здоровье.

По словам одного из авторов работы психолога Ли Ричмонд-Рейкерд, тело и мозг способных с детства контролировать свои эмоции, мысли и действия оказались биологически моложе. При этом самоконтроль, как отмечают ученые, не является врожденной особенностью.

Исследователи полагают, что это свойство можно развивать так же, как и мышцы: например, с помощью когнитивно-поведенческой терапии или программ эмоциональной регуляции. Таким образом, людям по силам научиться лучше стареть, качественнее планировать будущее и переживать меньше кризисов и проблем.

«Став взрослыми, мы все еще имеем возможность заложить основу для более здоровой, финансово защищенной и социально активной жизни, даже если мы не строили подробных планов в более молодые годы», — отметила Ричмонд-Рейкерд.

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