В России за сутки выявили 20 921 случай коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 592 случая меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, Красноярском крае, Вологодской области и Хабаровском крае.