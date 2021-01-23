В России за сутки выявили 20 921 случай коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 592 случая меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, Красноярском крае, Вологодской области и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 698 273. За последние сутки вылечились 27 779 человек, за все время — 3 109 315. За сутки умерли 559 пациентов, за все время — 68 971.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 98,1 млн человек, больше 2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (24,8 млн). На втором и третьем — Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,7 млн).