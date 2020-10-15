Парни из пузырей: The Flaming Lips нашли способ изолировать себя и зрителей на концерте

Группа The Flaming Lips провела необычный концерт в США, где все участники — и музыканты, и зрители — были изолированы друг от друга внутри специальных резиновых шаров.

Выступление проходило на концертной площадке Criterion в Оклахома-сити — родном городе артистов. С помощью надувных шаров участники группы решили обезопасить себя и зрителей в период пандемии.