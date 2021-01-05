Эминем рассказал, как учился заново читать рэп после передозировки наркотиков в 2007 году

Американский музыкант Эминем учился заново читать рэп после передозировки наркотиков, которая случилась с ним в 2007 году. Об этом он рассказал в интервью на радиостанции SiriusXM Gray.

Артист, отметивший в апреле 2020 года 12 лет трезвости, поделился деталями создания трека «Zeus». В нем он приносит извинения певице Рианне, которую оскорбил в одной из своих неизданных, но утекших в сеть песен.

Более 10 лет назад Эминем записал трек со словами «Конечно, я на стороне Криса Брауна (бывший бойфренд Рианны, избивший ее — Прим. ред.), я бы тоже ударил эту стерву». Тогда рэпер, по его словам, восстанавливался после передозировки наркотиками.

Как утверждает Эминем, он не помнит, как записал обидные строки. «Тогда я впервые начал учиться, как снова читать рэп после истории с наркотиками. Мне нужно было заново научиться многим вещам. И это был тот случай, когда я сказал себе: если это рифмуется, говори это», — пояснил он.

Эминем подчеркнул, что его состояние после передозировки не оправдывает его, поэтому он и решил извиниться перед Рианной. «Я должен был лучше думать», — отметил рэпер и назвал свой поступок «чертовски глупым».

В декабре Эминем выпустил вторую часть своего альбома «Music to Be Murdered By». В одной из песен — «Alfred’s Theme» — рэпер ответил Билли Айлиш, признавшейся однажды, что ее пугает Эминем.