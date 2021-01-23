Ушел из жизни американский телеведущий Ларри Кинг

Американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг умер на 88-м году жизни. Об этом сообщается в его твиттере.

В начале января ведущего госпитализировали с коронавирусом. При этом у него были и другие проблемы со здоровьем: ранее ему диагностировали диабет, он перенес несколько сердечных приступов, а три года назад прошел лечение от рака легких.

Летом прошлого года двое детей Кинга — 65-летний сын Энди Кинг и 52-летняя дочь Чайа Кинг — умерли с разницей в месяц. У сына ведущего случился инфаркт, а его дочь — скончалась от рака.

Кинг известен своими интервью с политиками, бизнесменами и другими знаменитостями. С 1985 по 2010 год он работал на CNN. С 2012 года по настоящее время вел шоу «Larry King Now» на Hulu.