Американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с COVID-19

Американского теле- и радиоведущего Ларри Кинга госпитализировали с COVID-19. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к семье ведущего.

87-летний Ларри Кинг, по информации канала, уже больше недели находится в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что у ведущего есть и другие проблемы со здоровьем: ранее ему диагностировали диабет, он перенес несколько сердечных приступов, а три года назад прошел лечение от рака легких.

Кинг известен своими интервью с политиками, бизнесменами и другими знаменитостями. С 1985 года по 2010 год он работал на CNN. С 2012 года ведет шоу «Larry King Now» на Hulu.