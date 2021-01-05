Более миллиона россиян сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, вакцина хорошо проверена и нежелательных реакций на препарат у привитых граждан не выявляли. «И Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», — добавил Гинцбург.

«Спутник V» разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи летом и зарегистрировали 11 августа, до завершения третьего этапа тестирования. На данный момент препарат уже одобрен для применения в двух зарубежных странах — Беларуси и Аргентине.