Пласидо Доминго выступит дирижером в Большом театре

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго выступит в качестве дирижера Большого театра. Об этом сообщили на сайте театра.

Доминго проведет два оперных спектакля 12 и 14 февраля. На обоих из них представят «Богему» Джакомо Пуччини. Это произведение хорошо знакомо Доминго — он исполнял партию Рудольфа в течение почти 30 лет.

Дирижерский дебют легендарного певца в «Богеме» состоялся в 1984 году на сцене Метрополитен-оперы. В России Доминго еще не показывал свое прочтение «Богемы», однако в октябре Большого года уже выходил за дирижерский пульт Большого театра с «Манон Леско».

Пласидо Доминго примет активное участие в 245-м юбилейном сезоне Большого театра. Помимо «Богемы», музыкант выступит в качестве артиста в спектаклях «Дон Карлос» и «Травиата». В них он исполнит ведущие баритоновые партии.

На прошлой неделе Большой рассказал о финансовых потерях из‑за пандемии коронавируса. За год театр недосчитался 1,3 млрд рублей из‑за непроданных билетов.