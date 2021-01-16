Большой театр потерял за год 1,3 млрд рублей из‑за непроданных билетов

Большой театр потерял из‑за пандемии 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Катерину Новикову.

По ее словам, именно столько получил бы театр с продаж билетов в 2020 году при привычной заполняемости зала — она в Большом составляет 98%. Другие финансовые потери театра, связанные с отменой гастролей и изменениями репертуара, оценить трудно, отметила Новикова.

Подсчет этих потерь пройдет в театре, как отметила пресс-секретарь, в марте или начале апреля. Также пока в Большом затрудняются составить прогноз на 2021 год.

«С одной стороны постепенно, будем надеяться, что (максимальная заполняемость залов) 24% сменится на 50%, потом на 75% и вернется в конце к 100% заполняемости зала. Но ведь люди тоже напуганы и не все готовы сразу начать ходить в театр, как они это делали до пандемии. И как быстро к нам вернется зритель, на этот вопрос ответить достаточно сложно», — сказала Новикова.