Мишель Пфайффер и Виола Дэвис станут женами президентов в сериале «Первая леди»

Американская актриса Мишель Пфайффер присоединится к звезде сериала «Как избежать наказания за убийство» Виоле Дэвис на съемках сериала «Первая леди», который разрабатывает канал Showtime. Об этом сообщило издание Variety.

Пфайффер исполнит роль Бетти Форд — супруги президента США Джеральда Форда, который заменил на посту главы государства Ричарда Никсона. Дэвис сыграет в сериале-антологии другую первую леди — Мишель Обаму.

Шоу снимет режиссер Сюзанна Бир, известная по хоррору «Птичий короб» с Сандрой Буллок, мелодраме «Серена» с Брэдли Купером и Дженнифер Лоуренс, сериалу «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом, а также «оскароносной» драме «Месть».

«Мишель привносит подлинность, уязвимость и сложность во все свои роли, а Сюзанна — дальновидный режиссер, который управляет кадром с яростной честностью и исключительным визуальным стилем», — сказала исполнительный вице-президент сценарного программирования Showtime Эми Израэль.

Первая серия антологии будет посвящена жизни Элеоноры Рузвельт — кто сыграет ее, пока неизвестно. В каких эпизодах появятся Пфайффер и Дэвис, не сообщается. Сценарий сериала написал Аарон Кули, ранее он работал над комедийным шоу «Лучшие из худших выходных».

Фильм Сюзанны Бир «Месть» стал одной из самых известных работ датской актрисы Трине Дюрхольм. В 2021 году она предстанет в роли легендарной скандинавской королевы Маргариты Датской. Посмотреть тизер байопика «Маргрете — королева Севера» можно здесь.