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В сети появился тизер-трейлер байопика о королеве Маргарите Датской от режиссера сериала «Мост»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:45

В сети появился тизер-трейлер фильма о королеве Маргарите Датской, правившей Данией, Норвегией и Швецией в конце XIV века. Ролик опубликовали на ютьюб-канале SF Studios Danmark.

Действие картины развернется в 1402 году, когда Маргарите, или Маргрете, впервые в истории удалось объединить три скандинавские страны. Королева выступает регентом при своем приемном сыне Эрике и надеется организовать его брак с английской принцессой.

Историю о том, как влиятельная правительница справляется с окружающими ее врагами и заговорщиками, рассказала режиссер Шарлотта Зилинг. Она известна по сериалам «Мост», «Убийство» и «Страна Лавкрафта».

Главную роль в байопике исполнила датская актриса Трине Дюрхольм, ранее снявшаяся в картине Томаса Винтерберга «Коммуна». За работу в этом фильме артистка в 2016 году получила приз Берлинского кинофестиваля.

«Грандиозный фильм, снятый женщиной-режиссером с такими высокими амбициями — большая редкость в скандинавском кино. Будем надеяться, что это новое направление и форма для новых событий», — сказали о киноработе продюсеры Биргитте Сков и Ларс Бредо Рахбек.

Ленту «Маргрете — Королева Севера» представят в конце января в рамках кинорынка Гетеборгского кинофестиваля. Байопик появится в разделе «Work in progress». Премьера фильма в кинотеатрах намечена на третий квартал 2021 года.

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