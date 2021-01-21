Ким и Канье могут обсудить проблемы в браке в финальных эпизодах «Семейства Кардашьян»

Канье Уэст и Ким Кардашьян обсудят свои семейные проблемы в шоу «Семейство Кардашьян». Об этом пишет Page Six со ссылкой на источник, близкий к программе. Скорее всего, это будет в финальных эпизодах реалити.

«Они засняли, как Ким рассказывает о своих проблемах в браке. Но все участники подписали соглашение о неразглашении, потому что финал будет показан позже в 2021 году», — приводит газета слова собеседника.

В начале месяца СМИ заявляли, что пара подала на развод после семи лет брака. По их информации, Ким старалась помочь Канье справиться с психическими проблемами, но сейчас выросла из этого. Она сконцентрировалась на своей карьере адвоката и кампании по реформированию тюрем, в то время как Уэст говорит о выдвижении в президенты и «другом безумном дерьме». Официального подтверждения информации от супругов пока не было.