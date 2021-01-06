СМИ: Канье Уэст и Ким Кардашьян подали на развод. Официально супруги это пока не подтвердили

Канье Уэст и Ким Кардашьян решили развестись после семи лет в браке. Об этом пишет американское издание, посвященное звездным сплетням, Page Six со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, Кардашьян наняла адвоката по бракоразводным процессам Лауру Уэссер, работающую со знаменитостями. Сейчас стороны ведут переговоры об урегулировании, сохраняя эту информацию в тайне.

Таблоид подметил, что Ким не носит обручальное кольцо, а Канье провел зимние праздники на своем ранчо в Вайоминге, вместо того чтобы быть с семьей Кардашьян. Источник Page Six утверждает, что уехать на ранчо рэпера попросила супруга — так они смогут пожить раздельно и спокойно уладить расставание.

По словам собеседника издания, Ким старалась помочь Канье справиться с психическими проблемами, но сейчас выросла из этого. Она сконцентрировалась на своей карьере адвоката и кампании по реформированию тюрем, в то время как Уэст говорит о выдвижении в президенты и «другом безумном дерьме», поясняет источник. Другой собеседник Page Six говорит, что рэпер устал от чрезмерно звездной жизни Кардашьян и полностью посвящает себя семье.

Ни 43-летний рэпер, ни 40-летняя светская львица эту информацию пока никак не прокомментировали.

Канье Уэст и Ким Кардашьян в браке с 2014 года и воспитывают четверых детей. В июле 2020 года рэпер написал в твиттере, что хотел развестись с Ким, после того как она чуть было не изменила ему, а также заявил, что семейство Кардашьян собиралось отправить его на принудительное лечение.