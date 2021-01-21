Netflix добавит функцию «Shuffle Play» по всему миру в первой половине 2021 года

Стриминговый сервис Netflix добавит функцию «Shuffle Play» («Случайное воспроизведение») в первой половине 2021 года. Об этом сообщил Variety.

Новый сервис начали тестировать еще прошлым летом, однако теперь им смогут воспользоваться пользователи по всему миру. У функции еще нет окончательного названия: инструмент могут назвать «Play Something» («Воспроизведи что‑нибудь»).

Система проанализирует ранее просмотренный контент, а также добавленные в «Мой список» фильмы, шоу и сериалы — и на их основе включит видео. Таким образом, пользователи смогут избежать выбора, что посмотреть.

По словам главного операционного директора Netflix Грега Питерса, новый инструмент — это «отличный механизм», который «довольно хорошо работает», когда подписчики хотят просто нажать одну кнопку и посмотреть что‑нибудь.

Изначально функция появится в телевизионных приложениях Netflix. С ее помощью компания надеется побудить пользователей смотреть больше контента — и, соответственно, продлевать подписку на сервис.

Летом 2020 года Okko также представил инструмент для облегчения выбора фильмов для просмотра. Мультимедийный сервис запустил в соцсети «ВКонтакте» чат-бот Rekko.