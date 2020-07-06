Okko запустил чат-бот в «ВКонтакте», рекомендующий фильмы

Мультимедийный сервис Okko запустил в социальной сети «ВКонтакте» чат-бот Rekko, помогающий подобрать фильм или сериал для просмотра. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Rekko задаст пользователю несколько вопросов, после чего порекомендует, что посмотреть. Контент будет выбран из фильмотеки Okko, насчитывающей более 60 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и программ.

Пользователи могут получить как персональную рекомендацию, так и обратиться к Rekko за случайным фильмом, кино с высоким рейтингом или попросить бота предложить что‑то похожее на их любимый контент.

Rekko может уточнить декаду, режиссера, актеров, жанр и просто проанализировать настроение пользователя. «Rekko решает проблему выбора, ведь зачастую мы тратим слишком много времени, думая над тем, что посмотреть», — отмечает гендиректор Okko Яна Бардинцева.

Чтобы начать общаться с чат-ботом, нужно написать слово start в личные сообщения сообщества Okko в «ВКонтакте».