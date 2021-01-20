В Неаполе нашли украденную копию «Спасителя мира». В музее не знали, что она была похищена

36-летний мужчина прятал полотно у себя в шкафу. Произведению около 500 лет, и доподлинно ее автор не известен. По предположениям экспертов, им мог быть Джакомо Алибранди, ученик да Винчи.

В квартире жителя Неаполя нашли украденную копию «Спасителя мира» Леонардо да Винчи . Об этом сообщает Би-би-си.

Картина хранилась при церкви Сан-Доменико-Маджоре. Работники музея даже не знали, что она была похищена, так как зал, где она находилась, три месяца закрыт из‑за пандемии.

Когда именно пропало полотно, полиции неизвестно. Сотрудники музея рассказали, что оно было в распоряжении учреждения совсем недавно, в январе прошлого года.

В 2020 году в Нью-Йорке нашли пропавшую 60 лет назад картину Джейкоба Лоуренса «Борьба. Из истории американского народа». Ее обнаружили в квартире в Верхнем Вест-Сайде и выставили на всеобщее обозрение в музее «Метрополитен».