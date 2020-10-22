В Нью-Йорке нашли пропавшую 60 лет назад картину Джейкоба Лоуренса. Ее отыскала посетительница музея

В Нью-Йорке одна из посетительниц Метрополитен-музея помогла найти пропавшую в 1960 году картину американского художника Джейкоба Лоуренса. Речь идет о работе художника из серии 1954–1956 годов «Борьба. Из истории американского народа».

На выставке «Джейкоб Лоуренс. Американская борьба» посетительница заметила, что в серии отсутствуют несколько работ. Она предположила, что одна из них может принадлежать ее пожилым соседям, и оказалась права. Действительно, пара приобрела картину в 1956 году на благотворительном аукционе, и с тех пор она висела у супругов в квартире в Верхнем Вест-Сайде.