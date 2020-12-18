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Прокуратура Петербурга потребовала запретить «Наруто», «Тетрадь смерти» и трек Моргенштерна

Семён Гудошников
Сегодня в 14:12

Прокуратура Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием запретить в России несколько анимэ и один трек Моргенштерна. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Речь идет об анимационных фильмах «Межвидовые рецензенты», «Токийский Террор», «Эльфийская песнь» и «Тетрадь смерти». Вот как прокуратура обосновала необходимость запрета последнего:

«Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений».
Прокуратура Петербурга

В пресс-службе судов добавили «Медиазоне», что прокуратура также потребовала запретить анимэ «Наруто». О причинах такого решения не сообщается.

Еще один пункт списка — песня «Я съел деда» Моргенштерна. «Специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия», — отметили в пресс-службе.

Всего Колпинский суд зарегистрировал пять исков с 49 ссылками. Теперь специалистам суда придется ознакомиться с анимэ и песней Моргенштерна, чтобы решить, запрещать их или нет.

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