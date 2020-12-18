Прокуратура Петербурга потребовала запретить «Наруто», «Тетрадь смерти» и трек Моргенштерна

Прокуратура Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием запретить в России несколько анимэ и один трек Моргенштерна. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Речь идет об анимационных фильмах «Межвидовые рецензенты», «Токийский Террор», «Эльфийская песнь» и «Тетрадь смерти». Вот как прокуратура обосновала необходимость запрета последнего:
В пресс-службе судов добавили «Медиазоне», что прокуратура также потребовала запретить анимэ «Наруто». О причинах такого решения не сообщается.
Еще один пункт списка — песня «Я съел деда» Моргенштерна. «Специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия», — отметили в пресс-службе.
Всего Колпинский суд зарегистрировал пять исков с 49 ссылками. Теперь специалистам суда придется ознакомиться с анимэ и песней Моргенштерна, чтобы решить, запрещать их или нет.