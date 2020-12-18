Прокуратура Петербурга потребовала запретить «Наруто», «Тетрадь смерти» и трек Моргенштерна

Прокуратура Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием запретить в России несколько анимэ и один трек Моргенштерна. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Речь идет об анимационных фильмах «Межвидовые рецензенты», «Токийский Террор», «Эльфийская песнь» и «Тетрадь смерти». Вот как прокуратура обосновала необходимость запрета последнего: