Сериал «Сквозь снег» продлили на третий сезон

Канал TNT продлил сериал «Сквозь снег» на третий сезон. Об этом сообщает Variety.

Шоу основано на комиксах Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. По этим же книжкам в 2013 году южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо поставил фильм. Действие разворачивается через семь лет после того, как в результате катаклизмов вся Земля погрузилась в мерзлоту. Выжившие люди едут в гигантском поезде, который непрерывно движется вокруг земного шара. Пассажиры разделены по классам: одни живут в тяжелых условиях в хвосте, другие наслаждаются роскошной жизнью в голове состава.

Премьера первого сезона состоялась 25 мая прошлого года. Сериал вышел на канале TNT и стриминговой платформе Netflix.

Главные роли в проекте исполнили Дженнифер Коннелли, Давид Диггс, Мики Самнер, Элисон Райт и Шон Бин. 25 января выйдет второй сезон сериала.