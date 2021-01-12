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Дженнифер Коннелли борется с классовым неравенством в трейлере второго сезона сериала «Сквозь снег»

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:22

Канал TNT выпустил трейлер второго сезона сериала «Сквозь снег». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Шоу снято по комиксам Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. По этим же комиксам в 2013 году был поставлен фильм южнокорейского  режиссера Пон Чжун Хо. Действие разворачивается через семь лет после того, как в результате катаклизмов вся Земля погрузилась в мерзлоту. Выжившие люди едут в гигантском поезде, который непрерывно движется вокруг земного шара. Пассажиры разделены по классам: одни живут в тяжелых условиях в хвосте, другие наслаждаются роскошной жизнью в голове состава.

Главные роли в проекте исполнили Дженнифер Коннелли, Давид Диггс, Мики Самнер, Элисон Райт и Шон Бин. Новые серии начнут выходить 25 января.

Премьера первого сезона состоялась 25 мая прошлого года. Сериал вышел на канале TNT и стриминговой платформе Netflix.

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