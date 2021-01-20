В Центре Вознесенского покажут спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова

29 января пройдет премьера спектакля, созданного Центром Вознесенского и Высшей школой экономики, «Берегите ваши лица». Он поставлен по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова на стихи Андрея Вознесенского, рассказали «Афише Daily» в Центре Вознесенского.

В основу «спектакля-лаборатории» вошли этюдные интерпретации стихов Андрея Вознесенского, созданные студентами ВШЭ. Проект станет результатом исследований творчества Любимова, истории создания и запрета легендарного спектакля, который успели показать зрителям всего трижды.

«Сейчас, через 50 лет после этого события, у зрителей появится возможность представить, каким был этот спектакль и что в нем так смутило цензоров, услышать неизвестные стихи Вознесенского, а главное, увидеть, как бы мог выглядеть этот спектакль сегодня», — рассказывает автор сценария Евгения Абелюк.

Сюжет строится на вариациях пьесы Вознесенского, обнаруженных в архивах, и документах, связанных с историей постановки и ее судьбой. Спектакль «Берегите ваши лица» — это стенограмма обсуждения постановки Любимова и переписка цензурных ведомств, свидетельствующие о претензиях автору и режиссеру от проверяющих органов.

Режиссер спектакля — ученица Юрия Любимова Дарья Денисенко. Автор сценария — Евгения Абелюк, заведующая проектной лабораторией ВШЭ по изучению творчества Любимова и режиссерского театра XX–XXI веков. Руководитель проекта — Юлия Гирба, куратор театральной программы Центра Вознесенского.

Впервые Юрий Любимов поставил спектакль по творчеству Вознесенского в Театре на Таганке в начале 1970 года. Вскоре после премьеры цензоры запретили постановку, однако она нашла отклик у зрителей и стала одним из самых популярных спектаклей в истории площадки. Более 20 лет режиссер оставался бессменным руководителем театра.