В Германии продлили локдаун и запретили носить тряпичные маски

В Германии продлили локдаун до 14 февраля. Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit.

Власти страны объявили о продлении всех карантинных мер, действующих на территории государства. Канцлер Ангела Меркель попросила жителей страны сократить контакты друг с другом до минимума.

Работодателей призвали перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим. Также руководство страны заявило, что детские сады и школы будут закрыты на протяжении всего времени локдауна.

Граждан обязали использовать в транспорте и магазинах только медицинские маски или респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. До этого немцы могли закрывать нос и рот шарфами или надевать тряпичные маски.

Ранее носить респираторы потребовали власти Баварии. Следом за ними такое же требование анонсировало руководство Австрии — там респираторы станут обязательными с 25 января.

Жесткий карантин действует в Германии с 16 декабря. В стране не работают магазины (кроме продуктовых), музеи, парикмахерские, спортзалы и театры. На прошлой неделе о возможном введении локдауна предупредили также во Франции.