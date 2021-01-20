перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Gallup: Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом. Его рейтинг ниже, чем был у Никсона 3:32
Авторы «Эйфории» выпустили тизер второго специального эпизода 2:59
В Германии продлили локдаун и запретили носить тряпичные маски 2:29
SF Studios Danmark/Twitter В сети появился тизер-трейлер байопика о королеве Маргарите Датской от режиссера сериала «Мост»
В сети появился тизер-трейлер байопика о королеве Маргарите Датской от режиссера сериала «Мост» 1:45
В Тайланде женщину осудили на 43 года за оскорбление монархии 0:57
США первыми в мире обвинили Китай в геноциде уйгуров 0:03
Создатели «Острых козырьков» закончат историю о семье Шелби полнометражным фильмом Вчера в 23:01
В «Иллюзионе» пройдет неделя Федерико Феллини Вчера в 22:53
Petr_tolstoy/Instagram Депутаты планируют запретить суррогатным матерям передавать детей иностранцам и одиноким людям
Депутаты планируют запретить суррогатным матерям передавать детей иностранцам и одиноким людям Вчера в 22:28
В Старом Осколе тележурналист спас провалившуюся под лед собаку Вчера в 21:49
«Современник» покажет спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Иллюзии» Вчера в 21:47
Российские космонавты получили еду от коллег из США. Продукты из России прилетят на МКС в феврале Вчера в 21:13
Депутаты Украины от партии «Слуга народа» предложили ввести штрафы и аресты за сексизм Вчера в 21:12
Фигуры Берии поставят на ВДНХ, борщевик добрался до Арктики и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
greenMe_it/Twitter Умер сценарист Дэвид Ричардсон. Он был одним из создателей «Симпсонов»
Умер сценарист Дэвид Ричардсон. Он был одним из создателей «Симпсонов» Вчера в 20:26
«У Путина нет никакого дворца»: Дмитрий Песков отреагировал на расследование Навального Вчера в 20:13
Исходник мема «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» продан за 100 тыс. рублей Вчера в 19:24
В павильоне на ВДНХ установят две фигуры Берии. Их сделают «вандалостойкими» Вчера в 18:31
Искусственная роговица вернула зрение слепому мужчине из Израиля Вчера в 18:01
Netflix/YouTube Уроки магии в трейлере сериала «Судьба: Сага клуба Винкс»
Уроки магии в трейлере сериала «Судьба: Сага клуба Винкс» Вчера в 17:38
Отключить рекламу

В Германии продлили локдаун и запретили носить тряпичные маски

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:29

В Германии продлили локдаун до 14 февраля. Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit.

Власти страны объявили о продлении всех карантинных мер, действующих на территории государства. Канцлер Ангела Меркель попросила жителей страны сократить контакты друг с другом до минимума.

Работодателей призвали перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим. Также руководство страны заявило, что детские сады и школы будут закрыты на протяжении всего времени локдауна.

Граждан обязали использовать в транспорте и магазинах только медицинские маски или респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. До этого немцы могли закрывать нос и рот шарфами или надевать тряпичные маски.

Ранее носить респираторы потребовали власти Баварии. Следом за ними такое же требование анонсировало руководство Австрии — там респираторы станут обязательными с 25 января.

Жесткий карантин действует в Германии с 16 декабря. В стране не работают магазины (кроме продуктовых), музеи, парикмахерские, спортзалы и театры. На прошлой неделе о возможном введении локдауна предупредили также во Франции.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Обыкновенная страсть
Сергей Полунин становится любовником Летиции Дош
рок
Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую

Другие материалы по темам

Люди
Ангела Меркель
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить