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Во Франции вводят комендантский час из‑за распространения коронавируса

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:02

Во Франции вводят комендантский час из‑за распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьера-министра Жана Кастекса.

По словам Кастекса, нагрузка на французские госпитали «стабильна, хотя и остается на высоком уровне». Тем не менее власти считают необходимым ограничить передвижения граждан с 18.00 до 6.00.

Комендантский час начнет действовать 16 января. Особый режим продлится как минимум 15 дней, отметил Кастекс. В целом, ситуацию в стране премьер оценил как «находящуюся под контролем и в то же время нестабильную».

«Франция стала одной их первых стран, по которой жесткий удар нанесла вторая волна коронавируса, начавшаяся в середине октября», — сказал Кастекс.

На данный момент во Франции ежедневно фиксируют примерно 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По словам главы правительства, «в 200-300 случаях инфицирования речь идет о „британском“ штамме».

Власти страны готовы в третий раз объявить в стране локдаун, если в ближайшие дни эпидемиологическая ситуация ухудшится. «Мы будем вынуждены безотлагательно ввести новый режим самоизоляции», — отметил Кастекс.

Однако правительство надеется избежать карантина, который, как считает Кастекс, «имеет высокую экономическую и социальную цену». Помочь в этом должна вакцинация, надеются на Франции — уже к концу этой недели прививки сделают около 250 тыс. человек.

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