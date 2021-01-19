Создатели «Острых козырьков» закончат историю о семье Шелби полнометражным фильмом

Шоураннер сериала «Острые козырьки» Стивен Найт объявил о выходе полнометражного фильма в завершение проекта, сообщает Deadline. Картина заменит седьмой сезон, который пришлось отменить из‑за пандемии COVID-19.

«COVID изменил наши планы. Но могу сказать, что изначально планировал закончить „Острые козырьки“ фильмом. Так что это должно было произойти», — добавил Найт. На данный момент еще неизвестно, покажут фильм в кинотеатрах или он сразу выйдет онлайн. Даты выхода эпизодов шестого сезона тоже пока не озвучивались.

Ранее Би-би-си объявил о закрытии сериала после шестого сезона. «Мы верим, что это будет лучший сезон из всех, и уверены, что наши удивительные поклонники будут в восторге», — сказал Найт. Финальные эпизоды снимет режиссер Энтони Берн. Ник Годинг выступит продюсером наряду с Мандабах, Дэвидом Мейсоном, Джейми Глейзбруком и Киллианом Мерфи — он исполняет центральную роль в шоу.