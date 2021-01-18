Би-би-си закроет сериал «Острые козырьки» после шестого сезона

Сериал «Острые козырьки» завершится после шестого сезона. Об этом сообщил Variety со ссылкой на создателя шоу Стивена Найта.

По словам сценариста, финальные эпизоды сериала уже начали снимать. «Мы верим, что это будет лучший сезон из всех, и уверены, что наши удивительные поклонники будут в восторге», — сказал Найт.

Он отметил, что «история продолжится в другой форме», однако не дал никаких более детальных комментариев на этот счет. Информацию о некоем продолжении «Острых козырьков» подтвердил и исполнительный продюсер шоу Кэрин Мандабах.

«Сценарии Стива невероятны и подводят к концу эпическую историю, которая очаровывала аудиторию с тех пор, как сериал впервые начался в 2013 году. Но мир „Острых козырьков“, безусловно, будет жить», — сказала Мандабах.

Финальный сезон сериала снимет режиссер Энтони Берн. Ник Годинг выступит продюсером наряду с Мандабах, Дэвидом Мейсоном, Джейми Глейзбруком и Киллианом Мерфи — он исполняет центральную роль в шоу.