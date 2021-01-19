В «Иллюзионе» пройдет неделя Федерико Феллини

В московском кинотеатре «Иллюзион» с 20 по 27 января пройдет неделя итальянского режиссера Федерико Феллини. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В это время на большом экране можно будет посмотреть культовые картины кинематографиста, завоевавшие крупнейшие награды, включая «Оскар» и Золотую пальмовую ветвь. Все фильмы будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.

Откроет неделю спецпоказ документальной ленты «Феллини и духи», фильм представит кинокритик Максим Семенов. Также гости фестиваля смогут посмотреть «Маменькиных сынков», «Сладкую жизнь», «8 с половиной» и «Голос луны».

Кинопоказы будут проходить каждый день, сразу во всех залах «Иллюзиона». Посмотреть полное расписание и приобрести билеты можно на сайте. Билеты стоят от 200 рублей.

«Голос луны» — последняя картина Феллини, которая ранее никогда не выходила в российский прокат. Впервые ее можно будет посмотреть не только в «Иллюзионе», но и в других кинотеатрах. В частности, в киноцентре «Каро 11 Октябрь» в день рождения режиссера 20 января.