Российские космонавты получили еду от коллег из США. Продукты из России прилетят на МКС в феврале

Американские астронавты помогли российским коллегам на МКС справиться с задержкой грузовых поставок. Они поделились с ними продовольствием. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса и сотрудника РАН Александра Агуреева.

По словам Агуреева, российская космическая корпорация просила американцев доставить на МКС продукты питания, которые должны были оказаться у космонавтов еще в декабре. Однако коллеги из США предложили просто использовать американские запасы на станции.

Сложности с едой у космонавтов возникли из‑за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Он должен был доставить продукты на станцию в декабре, но старт транспортника перенесли на февраль. Сейчас он намечен на 15 февраля.

Ранее агентство сообщало, что находящиеся на борту МКС Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков из‑за этого остались на Новый год без подарков от родных. Также, как выяснилось, они столкнулись с продовольственными сложностями.

«Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», — рассказал Рыжиков. Пищу астронавты из США передали на безвозмездной основе, добавил Агуреев.

Сейчас на борту МКС работают помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.