Космонавты с борта МКС поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом

Космонавты появились на фоне праздничного плаката с новогодней елкой и подвели итоги 2020 года. Его они назвали «серьезным испытанием для всей планеты».

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции, поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом. Видеопоздравление появилось на сайте Роскосмоса .

«Все мы, жители Земли, снова доказали, что любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть, — жизнь», — сказал Рыжиков.

Кудь-Сверчков напомнил, что уходящий год стал для МКС юбилейным: космонавты отметили на его борту уже 20 новогодних праздников. «Нам посчастливилось находиться здесь на пороге нового — 21-го», — добавил космонавт.

Рыжиков и Кудь-Сверчков пожелали землянам беречь себя, быть здоровыми, внимательными друг к другу. «И будьте вместе. Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем», — сказали они.

Позднее стало известно, что в этом году российские члены экипажа МКС остались без подарков от родных к Новому году из‑за переноса запуска грузового корабля «Прогресс МС-16». Тем не менее, космонавты смогут поздравить своих зарубежных коллег — сувениры для них они взяли с собой заранее.

Сейчас на борту МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, находятся американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

31 декабря космонавты смогут выйти на связь со своими семьями и друзьями. Кроме того, они получат видеопоздравление от волонтеров из Москвы и записи новогодних развлекательных программ.

После Рождества космонавтам также отправят видеозапись праздничной службы Патриарха. «Мы постараемся разнообразить личное время космонавтов во время новогодних праздников», — сказали в службе психологической поддержки экипажа.

«Все, что мы готовили с транспортником, который должен был уйти в декабре, оно придет в феврале. Подарки, рисунки, сюрпризы от семей они получат в феврале, к сожалению. Мы эти грузы с транспортника не снимали», — рассказали специалисты.