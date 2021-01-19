Уроки магии в трейлере сериала «Судьба: Сага клуба Винкс»

Шоу основано на детском мультсериале «Winx Club» («Клуб Винкс»), главными героинями которого были феи Блум, Стелла, Флора, Муза, Текна и Лейла, обучающиеся в специальной школе «Алфея». В новом проекте центральных персонажей будет пятеро.

Netflix выпустил трейлер сериала «Судьба: Сага клуба Винкс» («Fate: The Winx Saga»). Ролик можно посмотреть ну ютьюбе .

По сюжету, девушкам предстоит овладеть своими магическими способностями, сталкиваясь с любовью, соперничеством и монстрами, которые им угрожают.

Роли в проекте исполнили Эбигейл Ф. Коуэн, Дэнни Гриффин, Ханна ван дер Вестхойзен, Элиша Эпплбаум, Фредди Торп, Прешес Мустафа и другие. Премьера намечена на 22 января.