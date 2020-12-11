Netflix выпустил тизер сериала по мультфильму «Клуб Винкс»

Netflix выпустил тизер сериала «Fate: The Winx Saga» («Судьба: Сага клуба Винкс») — адаптации детского мультсериала «Winx Club» («Клуб Винкс»). Шоу выйдет на стриминговом сервисе 22 января 2021 года.

Главными героинями мультсериала были феи Блум, Стелла, Флора, Муза, Текна и Лейла, обучающиеся в специальной школе «Алфея». В трейлере проекта Netflix показали только пять героинь.

В описании к ролику на ютьюбе говорится, что девушки должны будут научиться владеть своими магическими способностями, сталкиваясь с любовью, соперничеством и монстрами, которые им угрожают.

Премьера первого эпизода мультсериала «Winx Club» прошла в 2004 году.