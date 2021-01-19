ВОЗ: коронавирус может стать сезонной болезнью

Всемирная организация здравоохранения допускает, что коронавирус станет сезонным заболеванием. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, предпосылки к этому есть, но дать однозначный ответ пока невозможно — следует понаблюдать за активностью вируса в течение нескольких сезонов. Вопрос о том, можно ли полностью устранить COVID-19, зависит от того, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета, отметила Вуйнович.

«Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус», — уточнила представитель ВОЗ.

При эффективной глобальной программе вакцинации, скорее всего, коронавирус станет эндемическим заболеванием с низким уровнем угрозы, добавила Вуйнович. Эндемическими называют болезни, характерные для определенной местности.

18 января в стране стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в первый год могут привиться до 60% населения. У россиян есть возможность выбрать, каким препаратом делать прививку, — «Спутником V» от Центра имени Гамалеи или вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной «Вектором».