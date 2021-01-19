В последний день правления Трамп распорядился поставить памятники Уолту Диснею и Уитни Хьюстон

Свои последние 48 часов на посту президента Дональд Трамп начал с подписания указа о создании «Национального парка американских героев». В саду планируется поставить скульптуры, посвященные выдающимся американцам в сферах политики, искусства и спорта. Местоположение парка пока не известно.

Этой идеей президент поделился еще в июле, во время выступления на горе Рашмор. Теперь он наконец огласил полный список героев США, которые будут увековечены в скульптурах. Трамп выделил более двухсот человек, которых считает исторически значимыми.

Среди деятелей индустрии развлечений — Уолт Дисней, кинорежиссеры Фрэнк Капра, Альфред Хичкок, музыканты Элвис Пресли, Джонни Кэш, Уитни Хьюстон, Билли Холидей, Ирвинг Берлинг, ведущий Алекс Требек. Также в списке появился баскетболист Кобе Брайант, погибший в результате авиакатастрофы.

Самым спорным лауреатом, по мнению Variety, стал Элиа Казан. Популярный кинорежиссер был готов свидетельствовать против голливудских коллег в 1952 году во время антикоммунистической охоты на ведьм, организованной в Конгрессе Комитетом по антиамериканской деятельности Палаты представителей.

В первоначальном июльском списке было значительно меньше имен. Трамп назвал достойными претендентами Джорджа Вашингтона, Джона Адамса, Томаса Джефферсона, Александра Гамильтона, а также Мартина Лютера Кинга, Джеки Робинсона и Амелию Эрхарт.

Впервые Дональд Трамп выступил с инициативой открыть сад героев США на фоне общественных беспорядков прошлым летом. Протесты против полицейского произвола вышли из‑под контроля и множество статуй были подвергнуты вандализму. Были разрушены памятники Христофору Колумбу, Томасу Джефферсону, Джорджу Вашингтону и другим исторически важным людям США.