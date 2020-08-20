Под Ярославлем кот выбил дверь переноски, чтобы не лететь в багажном отделении самолета

В аэропорту Туношна в Ярославской области кот Кузя выбил решетку переноски и скрылся, чтобы не лететь в багажном отделении. Уже три дня его ищут хозяева и сотрудники аэропорта, сообщает РИА «Новости».

Хозяева Кузи, Владислав и Анастасия, живут в Петербурге. Три недели назад они на поезде приехали отдохнуть в городе Ростов Ярославской области у бабушки Анастасии, с собой взяли и кота. Обратно решили лететь самолетом, но переноска Кузи не поместилась под сиденье в салоне, поэтому его пришлось сдать в багажное отделение.

Коту, вероятно, не понравилась эта идея, поэтому он выбил головой металлическую решетку переноски, поранил палец сотрудницы авиакомпании и скрылся. Авиакомпания позже принесла извинения хозяевам Кузи, но всю вину переложила на аэропорт.

Владислав и Анастасия продолжают искать горячо любимого питомца, с которым они уже два года не расстаются ни на минуту. Есть надежда, что Кузя не ушел далеко — вокруг аэропорта стоит глухой забор — и скоро вернется к людям.

«Можно сказать, нашли пока наполовину. Осталось совсем немного. Малыш сидит где‑то на территории аэропорта, его видели вчера два раза, он выбегал из своего укрытия покушать», — рассказала Анастасия.